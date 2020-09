Covid-19 | Ricciardi | “Lockdown totale in Italia? No | se ci comportiamo bene”

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il consigliere della Salute del ministro Speranza, Walterha parlato della situazione attuale dell’epidemia da-19 e della possibilità di un nuovo lockdown. L’impennata di casi delle ultime settimane ha messo in allarme diversi paesi europei e non. Da circa un mese, difatti, dopo il calo registratosi tra giugno e luglio, si è verificato … L'articolo-19,: “Lockdownin? No, se cibene” proviene da YesLife.it.

Covid e lockdown, l'allarme resta a macchia di leopardo: in Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.135 casi di coronavirus, il dato più alto dallo scorso 16 giugno. Un ...Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania», rimarca Ricciardi, che spiega le differenze tra l'Italia e altri Stati. Covid, ...