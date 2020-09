Coronavirus, Spagna prima in Europa per numero di contagi. Scattano restrizioni in Francia. Medico a Marsiglia: “Costretti a scegliere chi ricoverare” (Di lunedì 28 settembre 2020) Dall’inizio della pandemia sono morte nel mondo più di un milione di persone e il contagio da Coronavirus continua a preoccupare molti paesi in Europa. La Spagna ha registrato il record di infezioni nel continente, arrivate a 716.481, e ora valuta nuovi provvedimenti. Sempre più difficile anche la situazione in Francia, dove la tempistica della seconda ondata ha sorpreso anche gli esperti. A Marsiglia i medici degli ospedali locali, alle prese con terapie intensive piene di pazienti Covid, sono costretti a scegliere chi ricoverare e la ministra per la Transizione ecologica Elisabeth Borne non esclude si possa ricorrere a un nuovo lockdown. E Angela Merkel ha avvertito: la Germania deve fare il possibile per evitare l’aumenti di casi, altrimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Dall’inizio della pandemia sono morte nel mondo più di un milione di persone e ilo dacontinua a preoccupare molti paesi in. Laha registrato il record di infezioni nel continente, arrivate a 716.481, e ora valuta nuovi provvedimenti. Sempre più difficile anche la situazione in, dove la tempistica della seconda ondata ha sorpreso anche gli esperti. Ai medici degli ospedali locali, alle prese con terapie intensive piene di pazienti Covid, sono costretti achi ricoverare e la ministra per la Transizione ecologica Elisabeth Borne non esclude si possa ricorrere a un nuovo lockdown. E Angela Merkel ha avvertito: la Germania deve fare il possibile per evitare l’aumenti di casi, altrimenti ...

