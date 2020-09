Coronavirus: positivo al test rapido prima di volo Linate-Roma, torna a casa (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un passeggero del volo di questa mattina alle 10 dall'aeroporto di Milano Linate a Roma è risultato positivo dal test rapido salivare per il Covid19 e non è salito a bordo dell'areo, tornando a casa per iniziare l'isolamento. Secondo quanto si è appreso, la persona è stata sottoposta al tampone nasofaringeo subito dopo la positività rilevata al test rapido e avrà il risultato in 24 ore, per scongiurare la possibilità di un 'falso positivo'. Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un passeggero deldi questa mattina alle 10 dall'aeroporto di Milanoè risultatodalsalivare per il Covid19 e non è salito a bordo dell'areo,ndo aper iniziare l'isolamento. Secondo quanto si è appreso, la persona è stata sottoposta al tampone nasofaringeo subito dopo la positività rilevata ale avrà il risultato in 24 ore, per scongiurare la possibilità di un 'falso'.

Coronavirus: 5 positivi su 217 tamponi. Uno è in provincia di Ancona

1' di lettura Senigallia 28/09/2020 - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 382 tamponi: 217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso guariti. I positivi sono 5 nel percorso nuove diagnosi: 3 i ...

