Coronavirus | i contagi non si fermano | 1 494 in 24 ore e 16 morti Lazio e Campania peggio di tutti

Sono 1.494 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 16 decessi, che portano il totale a 35.851 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 51.109 tamponi, un numero nettamente inferiore rispetto alla media delle ultime settimane. In Italia attualmente si registrano 50.323 casi positivi (+705). Di questi 2.977 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 264 in terapia intensiva, più dieci da ieri. Sono in totale 225.190 i guariti in Italia dal Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 773 le persone dimesse. Coronavirus, nessuna regione a zero contagi Da ieri, nessuna regione italiana è risultata a zero contagi da Coronavirus.

In Italia 1.494 casi. I ricoverati nelle terapie intensive sono 264 (+ 10). In Emilia Romagna si registrano 85 positivi. Nessun decesso.

Covid in Francia, Cirio e Toti chiedono vertice a governo

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Un 'vertice urgente' sulle misure da adottare per l'emergenza Coronavirus in Francia. Lo chiedono al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri degli Esteri Luigi ...

