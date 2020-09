Chiesa Juventus, si fa: ecco perchè si può chiudere entro il 5 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare in maniera concreta la possibilità di mettere le mani su Federico Chiesa. Un affondo che potrebbe trovare conferme già nel corso dei prossimi giorni qualora i bianconeri dovessero dire addio a Douglas Costa, sempre più lontano dal progetto-Pirlo. Chiesa Juventus, Commisso conferma: “Il mercato è ancora aperto” Il presidente della Fiorentina, Commisso, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di “Sky” ha confermato l’imprevedibilità del mercato, lasciando aperte, in maniera indirette, le porte d’addio per Chiesa. Leggi anche: Roma-Juventus, la stoccata di Ronaldo a Sarri: ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, lapotrebbe valutare in maniera concreta la possibilità di mettere le mani su Federico. Un affondo che potrebbe trovare conferme già nel corso dei prossimi giorni qualora i bianconeri dovessero dire addio a Douglas Costa, sempre più lontano dal progetto-Pirlo., Commisso conferma: “Il mercato è ancora aperto” Il presidente della Fiorentina, Commisso, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di “Sky” ha confermato l’imprevedibilità del mercato, lasciando aperte, in maniera indirette, le porte d’addio per. Leggi anche: Roma-, la stoccata di Ronaldo a Sarri: ...

infoitsport : Calciomercato Juventus – Chiesa in bianconero come Morata? - infoitsport : Calciomercato Juventus, pressing per Chiesa: possibile scambio in vista - BognanniG : ?? ?? JUVENTUS NEWS 28 SEPTEMBER • Roma-Juventus 2-2 • Pirlo's debrief • Chiesa or Correa in? • Ronaldo's new record… - infoitsport : Calciomercato Juventus, sprint Chiesa: si chiude, ecco l’offerta definitiva - infoitsport : Mercato Juventus: scelta fatta, assalto a Chiesa -