Caso Suarez | la Procura chiederà di ascoltare l’attaccante

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 28 settembre 2020) Continua a tenere banco illegato all’esame di italiano sostenuto da Luisall’Università per Stranieri di Perugia. Dopo le durissime parole deltore capo Raffaele Cantone, lo stesso ha convocato per questa mattina una riunione con magistrati e finanzieri per riprogrammare le attività di indagine. Cantone, ricorda Repubblica, è irritato dalle fughe di … L'articolo, lachiederà dil’attaccante è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.