Calciomercato Juventus, Paganini annuncia: quattro nomi per Paratici (Di lunedì 28 settembre 2020) La trasferta di Roma ha lasciato non pochi grattacapi a mister Andrea Pirlo che ha espressamente detto di aver fatto un passo indietro. La Juventus diversamente da come si può pensare è un cantiere ancora aperto e questa settimana sarà decisiva per piazzare qualche innesto. Il giornalista Paganini di Rai Sport ha rilasciato alcune importanti novità proprio a proposito del mercato della Juve. "Con l'uscita di Douglas Costa, la Juventus punta innanzitutto su Chiesa, ma c'è anche De Paul" scrive sul suo profilo Twitter. Se la pista dell'esterno viola sembra essere già calda e conosciuta, la candidatura di De Paul è sicuramente un indiscrezione bomba. Le altre interessate al centrocampista argentino (Leeds e Zenit su tutte), infatti, si sarebbero decisamente ...

