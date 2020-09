Calciomercato Juventus, Morata è solo l’inizio: nuovo bomber nel mirino (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus pensa ai nuovi innesti. Il tempo stringe e per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, reduce da una brutta prestazione contro la Roma, potrebbe servire ancora un ultimo sforzo. In particolare secondo le ultime notizie servirebbe un attaccante che possa dare il cambio ad Alvaro Morata al centro del reparto offensivo del Maestro, un profilo alternativo allo spagnolo in grado di affiancare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala durante i lunghi mesi della stagione che è appena iniziata. I nomi non mancano e sarebbero principalmente tre le piste sondate da Fabio Paratici per questa ultima settimana di mercato: la Juve, infatti, avrebbe inserito nella lista degli obiettivi Moise Kean, Olivier Giroud e Fernando Llorente. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildellapensa ai nuovi innesti. Il tempo stringe e per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, reduce da una brutta prestazione contro la Roma, potrebbe servire ancora un ultimo sforzo. In particolare secondo le ultime notizie servirebbe un attaccante che possa dare il cambio ad Alvaroal centro del reparto offensivo del Maestro, un profilo alternativo allo spagnolo in grado di affiancare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala durante i lunghi mesi della stagione che è appena iniziata. I nomi non mancano e sarebbero principalmente tre le piste sondate da Fabio Paratici per questa ultima settimana di mercato: la Juve, infatti, avrebbe inserito nella lista degli obiettivi Moise Kean, Olivier Giroud e Fernando Llorente. LEGGI ANCHE:, ...

