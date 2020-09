Calabrese | su manutenzione Metro noi interveniamo | in passato mai

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “Lastraordinaria dellepolitane e’ un tema fondamentale e complesso. Ma per la vecchia politica era semplice: zero, zero cantieri, zero disagi. Noi invece stiamo intervenendo per rinnovare l’intera rete. Investiamo oggi per avere unamigliore, prendendoci la responsabilita’ di fare anche scelte difficili per portare avanti i cantieri.” “Dopo le stazioni della linea A, abbiamo dato il via a lavori straordinari sulla linea B per la sostituzione di ben 48 impianti, tra scale mobili, ascensori e tappeti mobili, che riguarderanno in totale dieci stazioni. Si tratta di lavori imprescindibili e fondamentali in quanto gli impianti, dopo 30 anni, sono arrivati a fine vita tecnica”. E’ quanto fa sapere su facebook l’assessore ...