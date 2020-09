Boss in Incognito 2020, anticipazioni ultima puntata: Max Giusti tra i delfini (Di lunedì 28 settembre 2020) ultima puntata stagionale per Boss in Incognito questa sera, lunedì 28 settembre, dalle 21.2o su Rai 2: i quattro appuntamenti dell’Autunno 2020 si concludono oggi, ma possono dirsi soddisfacenti sul piano degli ascolti, nonostante una collocazione non proprio stabile che in genere non aiuta la fidelizzazione. Ma il pubblico ha seguito le gesta di Max Giusti e dei datori di lavoro che si sono travestiti per conoscere meglio i propri dipendenti, in quello che lo stesso Giusti ha definito nella scorsa puntata di Tv Talk come “la cosa più vicina a un film di Frank Capra che ci sia in tv”. E sicuramente per un caso il datore di lavoro di questa puntata si farà chiamare Frank e girerà per le sue ... Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020)stagionale perinquesta sera, lunedì 28 settembre, dalle 21.2o su Rai 2: i quattro appuntamenti dell’Autunnosi concludono oggi, ma possono dirsi soddisfacenti sul piano degli ascolti, nonostante una collocazione non proprio stabile che in genere non aiuta la fidelizzazione. Ma il pubblico ha seguito le gesta di Maxe dei datori di lavoro che si sono travestiti per conoscere meglio i propri dipendenti, in quello che lo stessoha definito nella scorsadi Tv Talk come “la cosa più vicina a un film di Frank Capra che ci sia in tv”. E sicuramente per un caso il datore di lavoro di questasi farà chiamare Frank e girerà per le sue ...

