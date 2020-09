Bologna-Parma | arriva anche il gol di Skov Olsen | è 3-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ilfa 3-0 e probabilmente chiude i conti. Nel posticipo contro il, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Sinisa Mihajlovic continuano a giocare un gran calcio e dominano in lungo e in largo. Dopo la doppietta di Sorianola sigla diche con il sinistro trafigge Sepe e trova il gol.