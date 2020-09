Bergamo | terminati i lavori di restauro al Teatro Donizetti

AgCultNews : #Bergamo, terminati i lavori di restauro del Teatro #Donizetti @_MiBACT @ComunediBergamo @nadiaghis… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo terminati

AgCult

Bergamo, 28 settembre 2020 - Sono durati quasi tre anni i lavori di restauro del Teatro Donizetti di Bergamo, iniziati il 5 febbraio 2018 e andati avanti con il solo e imprevedibile blocco causato alc ...Tutte le disposizioni per l'ingresso in sicurezza: rimangono chiusi per lavori quelli di Longuelo e Malpensata.