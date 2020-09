Basta pauperismo grillino. Su Tridico la svolta della Lombardi (Di lunedì 28 settembre 2020) Ormai è sempre più chiaro: nel Movimento 5 Stelle è in corso una profonda autocoscienza rispetto ai messaggi e gli intendimenti della fase originaria. Lo dimostra, senz'altro, la scelta delle alleanze per governare. Ma lo conferma, ad esempio, anche un passaggio durante un collegamento con “NSL Radio e Tv” di Roberta Lombardi, capogruppo M5S al Consiglio Regionale del Lazio e nome forte della storia del pentastellata. Interpellata, sulla questione dello stipendio di Tridico, Lombardi ha detto: “aveva uno stipendio di circa 60mila euro l'anno, non so per quale motivo fosse così basso quando il tetto massimo per legge è di 240mila. Io vorrei sfatare un po' di pauperismo grillino, il lavoro di responsabilità va ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Ormai è sempre più chiaro: nel Movimento 5 Stelle è in corso una profonda autocoscienza rispetto ai messaggi e gli intendimentifase originaria. Lo dimostra, senz'altro, la scelta delle alleanze per governare. Ma lo conferma, ad esempio, anche un passaggio durante un collegamento con “NSL Radio e Tv” di Roberta, capogruppo M5S al Consiglio Regionale del Lazio e nome fortestoria del pentastellata. Interpellata, sulla questione dello stipendio diha detto: “aveva uno stipendio di circa 60mila euro l'anno, non so per quale motivo fosse così basso quando il tetto massimo per legge è di 240mila. Io vorrei sfatare un po' di, il lavoro di responsabilità va ...

tempoweb : Basta pauperismo grillino. Su Tridico la svolta della Lombardi #robertalombardi #pasqualetridico #inps #… - GabrieleCane1 : @VicinanzaL Uno stipendio da fame. Vero. Aumento doveroso per il ruolo. E basta con il pauperismo. Chi ha certi inc… - LuisaMaesano : @v2Dark Basta con ideologia del pauperismo! Chi lavora per lo Stato è giusto che riceva un compenso adeguato a resp… - Kor_One_ : @Felicino10 In assoluto è una miseria, il baraccone più grosso del mondo meriterebbe comunque un ottimo direttore c… - Lupo1960 : Oh finalmente uno che scrive cose di buon senso. Basta pauperismo becero e grillino nella pubblica amministrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta pauperismo Basta pauperismo grillino. Su Tridico la svolta della Lombardi Il Tempo Basta pauperismo grillino. Su Tridico la svolta della Lombardi

Ormai è sempre più chiaro: nel Movimento 5 Stelle è in corso una profonda autocoscienza rispetto ai messaggi e gli intendimenti ...

Ormai è sempre più chiaro: nel Movimento 5 Stelle è in corso una profonda autocoscienza rispetto ai messaggi e gli intendimenti ...