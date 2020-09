Bang & Olufsen entra nel mondo degli esports grazie all’accordo con Astralis (Di lunedì 28 settembre 2020) Bang & Olufsen entra finalmente nel mondo degli esports dopo aver siglato un accordo della durata di tre anni con il gruppo Astralis. L’accordo prevede leisure, allenamenti e viaggi ma non l’utilizzo del marchio durante il gioco. Lo scopo di questa nuova partnership è lo sviluppo del marchio a livello internazionale. Forse infatti non è a tutti noto di cosa si occupa Bang & Olufsen: si tratta di una azienda danese specializzata nel settore audio e accessori per videogiocatori. Astralis ha deciso di stipulare questo accordo dopo aver terminato quello precedentemente in vigore con Turtle Beach. Il nuovo accordo con Bang ... Leggi su esports247 (Di lunedì 28 settembre 2020)finalmente neldopo aver siglato un accordo della durata di tre anni con il gruppo. L’accordo prevede leisure, allenamenti e viaggi ma non l’utilizzo del marchio durante il gioco. Lo scopo di questa nuova partnership è lo sviluppo del marchio a livello internazionale. Forse infatti non è a tutti noto di cosa si occupa: si tratta di una azienda danese specializzata nel settore audio e accessori per videogiocatori.ha deciso di stipulare questo accordo dopo aver terminato quello precedentemente in vigore con Turtle Beach. Il nuovo accordo con...

