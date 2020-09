Yari Carrisi e la dolce metà: l’ombra di una nuova coppia “powerful”? (Di domenica 27 settembre 2020) Sulla strada del duetto canoro formato da Al Bano Carrisi e Romina Power, il figlio Yari è pronto a raccogliere l’eredità, insieme alla dolce metà La coppia soave più speciale e preferita dagli italiani è senz’altro il duo formato da Al Bano Carrisi e Romina Power. I rispettivi ex, marito e moglie hanno incantato per … L'articolo Yari Carrisi e la dolce metà: l’ombra di una nuova coppia “powerful”? proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 27 settembre 2020) Sulla strada del duetto canoro formato da Al Banoe Romina Power, il figlioè pronto a raccogliere l’eredità, insieme allametà Lasoave più speciale e preferita dagli italiani è senz’altro il duo formato da Al Banoe Romina Power. I rispettivi ex, marito e moglie hanno incantato per … L'articoloe lametà: l’ombra di una“powerful”? proviene da YesLife.it.

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Yari, il figlio di Al Bano, e Thea: «Lei come Romina? Vorremmo cantare con i miei genitori» - Italia_Notizie : Yari Carrisi e la fidanzata Thea: «Lei come Romina? I miei genitori sono un mito, vorremmo cantare con loro» - Corriere : Yari, il figlio di Al Bano, e Thea: «Lei come Romina? Vorremmo cantare con i miei genitori» - Corriere : Yari, il figlio di Al Bano, e Thea: «Lei come Romina? Vorremmo cantare con i miei genit... - Notiziedi_it : Yari Carrisi e Thea Crudi, la prima intervista: “Ci siamo conosciuti grazie al lockdown, ora insieme sul palco e ne… -