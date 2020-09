Verso il milione di morti. Oms : «Possono raddoppiare» Sileri: «Bene il rinvio sul pubblico negli stadi» (Di domenica 27 settembre 2020) Per l’Organizzazione mondiale della Sanità «se non facciamo tutto il possibile, i due milioni sono molto probabili». Si aggrava l’Argentina, migliora l’India. Mosca invita gli anziani a chiudersi in casa Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) Per l’Organizzazione mondiale della Sanità «se non facciamo tutto il possibile, i due milioni sono molto probabili». Si aggrava l’Argentina, migliora l’India. Mosca invita gli anziani a chiudersi in casa

repubblica : Coronavirus nel mondo: verso quota un milione di morti. Appello all'Onu: 'Una alleanza globale per i vaccini' [aggi… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: verso quota un milione di morti. Appello all'Onu: 'Una alleanza globale per i vaccini' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: verso quota un milione di morti. Appello all'Onu: 'Una alleanza globale per i vaccini' [aggiornament… - pborghilivorno : #Coronavirus nel mondo: verso quota un milione di morti. Appello all'Onu: 'Una alleanza globale per …… - MarioRo22315926 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: verso quota un milione di morti. Appello all'Onu: 'Una alleanza globale per i vaccini' [aggiornament… -