Valanga sul Gran Zebrù, gravi due alpinisti (Di domenica 27 settembre 2020) Due alpinisti sono stati travolti da una Valanga sul Gran Zebrù: sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno sul versante di Solda. Sul posto due elicotteri, l’Aiut Alpin Dolomites e il Pelikan 3, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.L'articolo Valanga sul Gran Zebrù, gravi due alpinisti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Duesono stati travolti da unasulZebrù: sono ricoverati incondizioni all’ospedale di Bolzano. L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno sul versante di Solda. Sul posto due elicotteri, l’Aiut Alpin Dolomites e il Pelikan 3, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.L'articolosulZebrù,dueMeteo Web.

TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Una #valanga è caduta verso le 12 sul Gran Zebrù, nel gruppo dell'Ortles e ha investito due #escursionisti. Operazioni di… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: I due escursionisti investiti da una #valanga sul Gran Zebrù in Val #Venosta sono gravi. Lo comunica la centrale di emerg… - TgrAltoAdige : I due escursionisti investiti da una #valanga sul Gran Zebrù in Val #Venosta sono gravi. Lo comunica la centrale di… - TgrAltoAdige : Una #valanga è caduta verso le 12 sul Gran Zebrù, nel gruppo dell'Ortles e ha investito due #escursionisti. Operazi… - BullaInterista : @_SimoTarantino onestamente lì non poteva fare nulla. Non capisco l'uscita sul gol del 3-2. Alto 1,95cm, può uscire… -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga sul Valanga sul Gran Zebrù, gravi due alpinisti - Trentino AA/S Agenzia ANSA Valanga sul Gran Zebrù, gravi due alpinisti

Due alpinisti sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, dopo essere stati travolti da una valanga sul Gran Zebru. L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno sul versante ...

Due escursionisti sotto una valanga sul Gran Zebrù

Una valanga è caduta verso le 12 sul Gran Zebrù, nel gruppo dell'Ortles ed ha investito due escursionisti. Operazioni di recupero in corso da parte dei soccorritori. Maggiori informazioni appena poss ...

Due alpinisti sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, dopo essere stati travolti da una valanga sul Gran Zebru. L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno sul versante ...Una valanga è caduta verso le 12 sul Gran Zebrù, nel gruppo dell'Ortles ed ha investito due escursionisti. Operazioni di recupero in corso da parte dei soccorritori. Maggiori informazioni appena poss ...