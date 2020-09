Roma-Juventus, Paratici: “Si parla più di Dzeko mancato che di Morata” (Di domenica 27 settembre 2020) Intervista pre-gara per il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. La sfida con la Roma ha sempre un sapore particolare e la tensione si sente anche in panchina per Andrea Pirlo, alla sua seconda sfida da allenatore e al primo grande big match dall’altra parte del campo. Il CFO della Juventus è stato nuovamente punzecchiato ai microfoni di Sky Sport sulla questione Dzeko: “E’ il primo caso in cui si parla di più del mancato arrivo di un attaccante che del giocatore che poi effettivamente è arrivato“. Paratici quindi non ci sta e ha voluto spostare il focus del suo intervento dal mancato tesseramento di Dzeko all’arrivo di Alvaro Morata. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Intervista pre-gara per il direttore sportivo dellaFabio. La sfida con laha sempre un sapore particolare e la tensione si sente anche in panchina per Andrea Pirlo, alla sua seconda sfida da allenatore e al primo grande big match dall’altra parte del campo. Il CFO dellaè stato nuovamente punzecchiato ai microfoni di Sky Sport sulla questione: “E’ il primo caso in cui sidi più delarrivo di un attaccante che del giocatore che poi effettivamente è arrivato“.quindi non ci sta e ha voluto spostare il focus del suo intervento daltesseramento diall’arrivo di Alvaro Morata. LEGGI ANCHE: ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - Andrea_Radic : RT @juventusfc: KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ???? - antoniusjody86 : RT @LAROMA24: FOTO - Striscione in occasione di Roma-Juventus: 'Gioca con il cuore, vinci per la tua gente' #AsRoma -