Ritrovato il corpo del sottufficiale morto per salvare un ragazzo

(Di domenica 27 settembre 2020) La bravata di due ragazzini è costata la vita ad un padre di famiglia. I due quindicenni avevano deciso di sfidare il mare, tuffandosi in acqua, nonostante le onde altissime e l'allerta diramata dalle ...

guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - LaStampa : Ritrovato il corpo del militare della Guardia costiera annegato per salvare un ragazzo a Milazzo - AngeloTofalo : È stato ritrovato senza vita, intorno alle 8 di questa mattina, il corpo del Secondo Capo della Guardia Costiera Au… - Pzzglc67d03 : RT @piave79: Militare eroe salva ragazzo e annega: ritrovato il corpo in mare a Milazzo - AlessandBullani : RT @guardiacostiera: Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato corpo

È stato ritrovato stamani al largo di Milazzo, in provincia di Messina, nello specchio di mare antistante Tono dove si erano concentrate le ricerche, ..."A quanto pare, il mio video su TikTok non era solo degno di nota. Era (non trovo una definizione migliore) atomico".