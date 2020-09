Napoli, rifiutato uno scambio con la Roma per Meret: il portiere rimane anche se infastidito dall’alternanza (Di domenica 27 settembre 2020) La Serie A è ricominciata. Il Napoli ha battuto Parma e Genoa incassando 6 punti. Una buonissima partenza che però si è portata con sé un grosso punto interrogativo: la questione portieri. Nella prima gara stagionale al Tardini infatti, Gennaro Gattuso si era affidato a David Ospina tra i pali. Nella gara di oggi invece … L'articolo Napoli, rifiutato uno scambio con la Roma per Meret: il portiere rimane anche se infastidito dall’alternanza Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 settembre 2020) La Serie A è ricominciata. Ilha battuto Parma e Genoa incassando 6 punti. Una buonissima partenza che però si è portata con sé un grosso punto interrogativo: la questione portieri. Nella prima gara stagionale al Tardini infatti, Gennaro Gattuso si era affidato a David Ospina tra i pali. Nella gara di oggi invece … L'articolounocon laper: ilsedall’alternanza

WolfMercato : Io cerco di dare le notizie come mi arrivano ma a volte non sono chiaro. Provo a ripetere: Ounas e Younes hanno RIF… - cn1926it : #Meret infastidito dalla continua alternanza: rifiutato lo scambio con la #Roma. Il retroscena estivo - WolfMercato : @sasanapoli87 Milik e Maksimovic (anzi il suo agente) hanno rifiutato il rinnovo per tutta la stagione scorsa. Non… - MundoNapoli : Corriere dello Sport: il Napoli ha rifiutato 40 milioni di euro dal Psg per la cessione di Koulibaly - NMercato24 : Tentativo dello Spezia per Llorente ma l'attaccante spagnolo ha rifiutato la destinazione. #Calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rifiutato Napoli, rifiutato uno scambio con la Roma per Meret: il portiere rimane anche se infastidito dall'alternanza DailyNews 24 Sarno, centro invaso da fango e detriti: scuole chiuse e famiglie evacuate

Maltempo in Campania, paura a Sarno: centro invaso da fango e detriti, famiglie evacuate Nubifragio a Sarno, provincia di Salerno. Il centro del paese è stato invaso da fango e da detriti. Per questo ...

Il Napoli sorride, su Milik non c'è solo il Tottenham: la situazione

Oltre al Tottenham arrivano altre manifestazioni di interesse per l'attaccante polacco: ci sono anche Fulham, Siviglia e Lipsia ...

Maltempo in Campania, paura a Sarno: centro invaso da fango e detriti, famiglie evacuate Nubifragio a Sarno, provincia di Salerno. Il centro del paese è stato invaso da fango e da detriti. Per questo ...Oltre al Tottenham arrivano altre manifestazioni di interesse per l'attaccante polacco: ci sono anche Fulham, Siviglia e Lipsia ...