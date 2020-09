Maurizio Pistocchi a un tifoso juventino: “In Cina sareste tutti in campi di correzione” (Di domenica 27 settembre 2020) “In Cina sareste tutti in campi di correzione dal 2006“. Queste le parole scritte in un tweet da Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, e rivolte a un tifoso juventino. Nella regione cinese dello Xinjiang, nell’estremo nord-ovest del Paese, milioni di persone di etnia uigura sono state incarcerate, torturate e uccise. Nel 2018 le polemiche sulla detenzione degli uiguri nei campi di concentramento in Cina si sono intensificate grazie a un’inchiesta del quotidiano online Bitter Winter. Le parole di Pistocchi hanno spinto molti utenti a chiedere l’intervento dell’ordine dei giornalisti. Un tifoso ha risposto: “Dachau, Buchenwald e altri… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) “Inindi correzione dal 2006“. Queste le parole scritte in un tweet da, giornalista sportivo, e rivolte a un. Nella regione cinese dello Xinjiang, nell’estremo nord-ovest del Paese, milioni di persone di etnia uigura sono state incarcerate, torturate e uccise. Nel 2018 le polemiche sulla detenzione degli uiguri neidi concentramento insi sono intensificate grazie a un’inchiesta del quotidiano online Bitter Winter. Le parole dihanno spinto molti utenti a chiedere l’intervento dell’ordine dei giornalisti. Unha risposto: “Dachau, Buchenwald e altri… ...

AlexTheLondoner : 27-9-2020: tanta gente si è finalmente resa conto di chi sia Maurizio #Pistocchi. Ben arrivati, vi stavamo aspetta… - clikservernet : Maurizio Pistocchi a un tifoso juventino: “In Cina sareste tutti in campi di correzione” - ilciccio67 : RT @MauroAsara: Maurizio Pistocchi a un tifoso juventino: “In Cina sareste tutti in campi di correzione” - Davide77492688 : @pisto_gol @xpierox93 Ben detto Maurizio... la misura è colma...cit (Maurizio Pistocchi)??, la gente su Twitter è s… - Noovyis : (Maurizio Pistocchi a un tifoso juventino: “In Cina sareste tutti in campi di correzione”) Playhitmusic -… -