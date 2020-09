Mangia le “bacche della morte” e finisce in terapia intensiva. Ecco cos’è “l’albero della morte” (Di domenica 27 settembre 2020) Ha rischiato di morire per aver Mangiato alcune bacche velenose. A salvare un uomo di 37 anni che aveva ingerito alcuni arilli, in dose comunque sufficiente da risultare letali, è stata la circolazione extracorporea, cioè il dispositivo biomedicale che garantisce la sopravvivenza dei pazienti chirurgici sostituendo temporaneamente le funzioni cardio-polmonari. A riportare la notizia è Il Piccolo. Siamo a Trieste e l’uomo ha trovato e Mangiato i frutti di quello che viene chiamato “albero della morte”: è stato necessario il ricovero immediato nel reparto di terapia intensiva di cardiochirurgia a Cattinara. Ma quale albero è chiamato con questo macabro nome? Si tratta del tasso che per altro molto usato come siepe ornamentale o pianta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Ha rischiato di morire per averto alcune bacche velenose. A salvare un uomo di 37 anni che aveva ingerito alcuni arilli, in dose comunque sufficiente da risultare letali, è stata la circolazione extracorporea, cioè il dispositivo biomedicale che garantisce la sopravvivenza dei pazienti chirurgici sostituendo temporaneamente le funzioni cardio-polmonari. A riportare la notizia è Il Piccolo. Siamo a Trieste e l’uomo ha trovato eto i frutti di quello che viene chiamato “alberomorte”: è stato necessario il ricovero immediato nel reparto didi cardiochirurgia a Cattinara. Ma quale albero è chiamato con questo macabro nome? Si tratta del tasso che per altro molto usato come siepe ornamentale o pianta ...

