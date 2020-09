Juventus, Pistocchi shock contro un tifoso: “In Cina sareste nei campi di correzione dal 2006” (Di domenica 27 settembre 2020) “In Cina voi sareste tutti nei campi di correzione. Dal 2006”. Questo il tweet di alcuni giorni fa di Maurizio Pistocchi ad un tifoso della Juventus, che ha scatenato l’ira di numerosi utenti. Il tutto è nato da un commento del giornalista in merito all’indagine in corso a Perugia sull’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez all’università per stranieri: “Siamo un paese ridicolo. Non c’è niente da fare”, ha scritto Pistocchi al quale prontamente ha risposto un tifoso in modo irrisorio e offensivo: “Sono d’accordo. Però è sempre meglio della Cina, caro Pistocchi: se lei cercasse di fare il giornalista ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “Invoitutti neidi. Dal 2006”. Questo il tweet di alcuni giorni fa di Maurizioad undella, che ha scatenato l’ira di numerosi utenti. Il tutto è nato da un commento del giornalista in merito all’indagine in corso a Perugia sull’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez all’università per stranieri: “Siamo un paese ridicolo. Non c’è niente da fare”, ha scrittoal quale prontamente ha risposto unin modo irrisorio e offensivo: “Sono d’accordo. Però è sempre meglio della, caro: se lei cercasse di fare il giornalista ...

Jjuventushare : RT @IL_Gabibboo: #Pistocchi che mette like ad un tweet in cui si incita a bruciare lo Juventus Stadium - sportface2016 : Duro botta e risposta tra il giornalista #MaurizioPistocchi e un tifoso della #Juventus - bestinformatica : RT @juvemyheart: Tutti zitti su Pistocchi? @Corriere @repubblica @LaStampa @ilgiornale @LaVeritaWeb @ilriformista @ilmanifesto @Spo… - IL_Gabibboo : #Pistocchi che mette like ad un tweet in cui si incita a bruciare lo Juventus Stadium - LouisBianconero : RT @juvemyheart: Tutti zitti su Pistocchi? @Corriere @repubblica @LaStampa @ilgiornale @LaVeritaWeb @ilriformista @ilmanifesto @Spo… -