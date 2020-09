Ivrea, attirava ragazze per farle prostituire: condannato a 15 anni (Di domenica 27 settembre 2020) commenta Contattava via Internet ragazze, anche minorenni, con problemi in famiglia o alle prese con dipendenze e, approfittando della loro condizione di debolezza, le convinceva a prostituirsi. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) commenta Contattava via Internet, anche minorenni, con problemi in famiglia o alle prese con dipendenze e, approfittando della loro condizione di debolezza, le convinceva a prostituirsi. E' ...

E' stato condannato a 15 anni dal tribunale di Ivrea un 35enne di Castellamonte (Torino), processato per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le prestazioni venivano pagate ...

