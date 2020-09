Il Napoli ne fa 6 al Genoa, Gattuso: “Risultato bugiardo” (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel post gara del San Paolo ai microfoni di ‘Sky Sport’ Rino Gattuso ha parlato partendo anche da delle dichiarazioni a sorpresa sul punteggio della partita. “Un risultato bugiardo, perché se Zielinski non segna in avvio di secondo tempo non finisce così, e se passava ancora tempo mettevo un centrocampista al posto di un attaccante. Abbiamo creato tanto ma sull’uno a zero abbiamo anche rischiato di prendere il pareggio. A tratti è mancato equilibrio, anche se guardando solo il risultato non si evince”. Poi su Lozano e Osimhen: “Lozano? Adesso non cade più come un ragazzino quando calcia. Io non gli sto regalando niente, è lui che adesso sta dimostrando di giocare bene. Osimhen mi dà una possibilità di giocare in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel post gara del San Paolo ai microfoni di ‘Sky Sport’ Rinoha parlato partendo anche da delle dichiarazioni a sorpresa sul punteggio della partita. “Un risultato bugiardo, perché se Zielinski non segna in avvio di secondo tempo non finisce così, e se passava ancora tempo mettevo un centrocampista al posto di un attaccante. Abbiamo creato tanto ma sull’uno a zero abbiamo anche rischiato di prendere il pareggio. A tratti è mancato equilibrio, anche se guardando solo il risultato non si evince”. Poi su Lozano e Osimhen: “Lozano? Adesso non cade più come un ragazzino quando calcia. Io non gli sto regalando niente, è lui che adesso sta dimostrando di giocare bene. Osimhen mi dà una possibilità di giocare in ...

