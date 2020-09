Governo: Salvini, 'non si può tirare a campare un anno e mezzo in attesa elezione Capo Stato' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Tiriamo a campare, aspettiamo di eleggere il Presidente della Repubblica tra un anno e mezzo e intanto lasciamo a casa due o tre milioni di lavoratori italiani?". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, su Raitre, a proposito dell'ipotesi di elezioni anticipate. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Tiriamo a, aspettiamo di eleggere il Presidente della Repubblica tra une intanto lasciamo a casa due o tre milioni di lavoratori italiani?". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, su Raitre, a proposito dell'ipotesi di elezioni anticipate.

