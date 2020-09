Ferrari, Vettel: "Gara noiosa, ho fatto il massimo" (Di domenica 27 settembre 2020) SOCHI - "Ho avuto un po' di sfortuna al primo giro, mi sono trovato bloccato in termini di strategia. È stata una Gara un po' noiosa, ho finito le gomme rapidamente e non avevo il passo" . Sebastian ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) SOCHI - "Ho avuto un po' di sfortuna al primo giro, mi sono trovato bloccato in termini di strategia. È stata unaun po', ho finito le gomme rapidamente e non avevo il passo" . Sebastian ...

