Emma Marrone ‘Latina’ | significato e testo | la svolta di ‘Google’

(Di domenica 27 settembre 2020) Una canzone dalle diverse anime, ‘Latina’, il brano didal grande successo:, video edel capolavoro della splendida ‘Google’(fonte foto: Instagram, @real brown)La splendida ed amata, cantautrice dall’enorme fama, dalla grande bellezza e dall’immensa simpatia, è ospite della ‘Zia’ Mara Venier a Domenica In: qual è ildi ‘Latina’, la canzone che le sta dando tante soddisfazioni?e video del brano. La canzone più trasmessa in radio della settimana, l’opera di, giudice di X-Factor, sta facendo cantare davvero tutti grazie ...

VanityFairIt : Da ragazza amava ballare e cantare, e presto avrebbe iniziato una vita «rock ’n’ roll». Emma Bonino racconta la pas… - Radio105 : 'Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita' @MarroneEmma ? #Emma #EmmaMarrone #21settembre #Radio105 - VanityFairIt : Il 20 settembre la rocker ha spento 70 candeline. È lo stesso giorno in cui era nata la sorella Mia, tre anni più g… - GuitarDaniele : La vita oggi è quello che è purtroppo dato di fatto che tra me ed l'artista emma marrone c'era di mezzo delle su… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno . . . Deduccia @MarroneEmma ???????? Emma Marrone Love -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Emma Marrone sarà ospite oggi pomeriggio presso il salotto di Domenica In e della padrona di casa Mara Venier: di cosa parlerà la grande artista?Da Brunori Sas che canta Dalla agli speciali di Rai5 con Noel Gallagher, Stereophonics, Seal e The Flaming Lips, da Samuel ospite di Luce Social Club al compleanno di Renato Zero e poi Stravinsky, Sch ...