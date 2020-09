Elettra Lamborghini | matrimonio da sogno con Afrojack sul Lago di Como

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 27 settembre 2020)ha coronato il suod’amore in pieno “stile”, dopo l’altrettanto pazzesco addio al nubilato, con una cerimonia intima ma fastosa insieme al suo novello sposo. La coppia si è detta il fatidico sì suldi, nella cornice magica della Villa Balbiano. Fiori, musica, fuochi d’artificio: tutto quello che serviva per celebrare le nozze dei due innamoratissimi sposi. Unico neo la mancata partecipazione della sorella della sposa, Ginevra, che ha annunciato di non poter essere presente su Instagram. Un altro inciampo dopo la visita in ospedale della sposa pochi giorni prima delle nozze....