Dietrofront del sindaco Valiante, a Baronissi domani scuole chiuse per il maltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDietrofront a Baronissi del sindaco Gianfranco Valiante che non aveva rinviato l’apertura a domani com’è accaduto in moltissimi centri della provincia di Salerno compreso il capoluogo, restando fedele all’ordinanza regionale che fissava al 24 settembre l’avvio dell’anno scolastico. Le scuole già aperte dovranno fermarsi domani. I 1480 studenti più del Covid, saranno lasciati a casa dal maltempo. Il sindaco ha deciso, infatti, che a causa del perdurante allerta meteo che ha già procurato notevoli danni in città oltre che la caduta di numerose alberature, con ordinanza odierna n. 70, la chiusura per domani 28 settembre ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodelGianfrancoche non aveva rinviato l’apertura acom’è accaduto in moltissimi centri della provincia di Salerno compreso il capoluogo, restando fedele all’ordinanza regionale che fissava al 24 settembre l’avvio dell’anno scolastico. Legià aperte dovranno fermarsi. I 1480 studenti più del Covid, saranno lasciati a casa dal. Ilha deciso, infatti, che a causa del perdurante allerta meteo che ha già procurato notevoli danni in città oltre che la caduta di numerose alberature, con ordinanza odierna n. 70, la chiusura per28 settembre ...

Ultime Notizie dalla rete : Dietrofront del Nessun dietrofront con Pechino: la Santa Sede non cede agli Usa La Stampa Il Ministero della Salute sospende le domeniche gratuite nei musei statali

Il Ministero della Salute ha sospeso le domeniche gratuite nei musei statali italiani a causa dell'evolversi dell'epidemia da Covid-19 ...

Nessun dietrofront della Svizzera: Liguria resta nella “black list” per il Covid

La conferma è arrivata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che nella giornata di ieri ha spiegato che la situazione epidemiologica degli stati confinanti viene valutata su base regional ...

