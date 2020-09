Coronavirus: meno ricoveri in Lombardia, 31 pazienti in terapia intensiva (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (31, +1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 80.021 (+61), di cui 1.515 dimessi e 78.506 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 302 (-10). I tamponi effettuati sono 16.567, il totale complessivo sale a 2.068.416. A fronte dei tamponi giornalieri effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all'1,3. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria. Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Sostanzialmente stabile il numero deiricoverati in(31, +1 rispetto a ieri) ina causa del. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 80.021 (+61), di cui 1.515 dimessi e 78.506 guariti. I ricoverati non insono 302 (-10). I tamponi effettuati sono 16.567, il totale complessivo sale a 2.068.416. A fronte dei tamponi giornalieri effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all'1,3. Lo rende noto la Regionefornendo i dati sull'emergenza sanitaria.

Agenzia_Ansa : In Italia contagi stabili, +1.869 in un giorno. Diciassette le vittime. Circa tremila tamponi in meno. Nessuna regi… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: ??quasi 9.300 tamponi ??96 nuovi casi positivi ??54 asintomatici da screening regional… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - leone150872 : RT @Federica989111: Siamo un Paese con meno memoria e più idioti! #coronavirus - luca_lammerding : RT @Federica989111: Siamo un Paese con meno memoria e più idioti! #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus meno Covid in Italia, Galli: perché i contagi da noi crescono meno Corriere della Sera Lombardia, in 24 ore 216 contagi da Coronavirus e 5 morti: diminuiscono i ricoverati in ospedale

I dati del bollettino di oggi, domenica 27 settembre, sul Coronavirus in Lombardia: sono 216 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore a ...

Coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-27-settembre

Oggi in Italia sono stati rilevati casi di nuovo coronavirus, (ieri erano stati 1.869 con 104.387 tamponi effettuati). Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi oggi è all'%, contro l'1,79% del giorno p ...

I dati del bollettino di oggi, domenica 27 settembre, sul Coronavirus in Lombardia: sono 216 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore a ...Oggi in Italia sono stati rilevati casi di nuovo coronavirus, (ieri erano stati 1.869 con 104.387 tamponi effettuati). Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi oggi è all'%, contro l'1,79% del giorno p ...