Bomba d’acqua su Nettuno | auto sommerse e strade allagate FOTO e VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 settembre 2020)d’acqua e tromba d’aria sulla città di. Un violento temporale si è abbattuto sue, come potete vedere dalle, lesi sono. Tantissimi i danni, moltedall’acqua e sui social impazza la rabbia dei cittadini. In alcune zone della città è anche andata via la corrente. 1 di 6 ...