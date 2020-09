Un uomo ha sparato alla moglie e si è ucciso a Venaria (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Ha ucciso la compagna di 41 anni a colpi di pistola per strada, quindi si è tolto la vita con la stessa arma all'interno della propria abitazione sparandosi un colpo alla tempia. Autore del gesto, avvenuto poco prima delle 19 a Venaria, alle porte di Torino, un uomo costretto sulla sedia a rotelle. Come ricostruito dai carabinieri, il gesto sarebbe legato alla separazione della coppia, che ha due figli, entrambi da qualche giorno a casa dei nonni materni, dove si era trasferita anche la donna. L'arma utilizzata per l'omicidio-suicidio era detenuta illegalmente. Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Hala compagna di 41 anni a colpi di pistola per strada, quindi si è tolto la vita con la stessa arma all'interno della propria abitazione sparandosi un colpotempia. Autore del gesto, avvenuto poco prima delle 19 a, alle porte di Torino, uncostretto sulla sedia a rotelle. Come ricostruito dai carabinieri, il gesto sarebbe legatoseparazione della coppia, che ha due figli, entrambi da qualche giorno a casa dei nonni materni, dove si era trasferita anche la donna. L'arma utilizzata per l'omicidio-suicidio era detenuta illegalmente.

