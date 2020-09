UFFICIALE – Aboubakar è un nuovo giocatore del Besiktas

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 settembre 2020) Vincentè ufficialmente undelche ha annunciato il suo arrivo attraverso propri canali Vincentè ufficialmente undel. L’attaccante camerunese arriva dal Porto e torna così nelle file della squadra di Instanbul a distanza di ben tre anni. Ilaveva infatti già giocato con la maglia delnella stagione 2016/2017 per poi trasferirsi. L’attaccante è ora pronto per incominciare una nuova avventura in Turchia. Ecco il video di presentazione pubblicato dal club turco: 🦅 Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent! pic.twitter.com/hStshjmKyQ — ...