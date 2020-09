Torino-Atalanta, Giampaolo predica calma: 'Serve tempo' (Di sabato 26 settembre 2020) Due sconfitte in queste prime due gare di campionato. Il Torino quest'oggi si è dovuto arrendere alla superiorità dell'Atalanta che si imposta all'Olimpico per 4-2. Nel primo tempo i granata hanno ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 settembre 2020) Due sconfitte in queste prime due gare di campionato. Ilquest'oggi si è dovuto arrendere alla superiorità dell'che si imposta all'Olimpico per 4-2. Nel primoi granata hanno ...

SerieA : Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori d… - Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - sscalcionapoli1 : Varriale: 'Prova super dell'Atalanta contro il Torino' #SerieATIM - UgoBaroni : RT @SkySport: TORINO-ATALANTA 2-4 Risultato finale ? ? #Belotti (11’) ? #Gomez (13’) ? #Muriel (21’) ? #Hateboer (42’) ? #Belotti (43’) ? #… -