Subito Robinson e Bartley | poi rimonta del Chelsea | 3-3 col West Bromwich

(Di sabato 26 settembre 2020) Alriesce unache sembrava impossibile. La squadra di Lampard pareggia 3-3 sul campo del, grazie a un gol di Abraham al 93′. I padroni di casa sembrano mettere il risultato al sicuro in soli 27′:per due volte e poivanno in gol e fanno 3-0. Nella ripresa, Mount e Hudson-Odoi segnano tra il 55′ e il 70′. Nei minuti di recupero, la rete inaspettata di Abraham riporta il risultato in pareggio. Ilora è a 4 punti in classifica, ilrimane a 1. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.