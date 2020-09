Sorpresi dalla neve durante un’escursione: ragazza in ipotermia, il suo cane morto dal freddo (Di sabato 26 settembre 2020) Lui 27 anni, di Mogliano Veneto, lei 32, di Gardone Val Trompia. I due fidanzati, come racconta Il Gazzettino, si erano dati appuntamento venerdì 25 settembre a Malga Silvella, per percorrere da lì il sentiero che porta al Filmoorstandschützenhütte, rifugio di Kartitsch dove avrebbero passato tre giorni. E così sono partiti insieme al cane di lei. Solo che una nevicata li ha Sorpresi ed è stato necessario chiamare il soccorso alpino. All’inizio i due hanno avvisato e fatto sapere che potevano cavarsela ma a mezzanotte le squadre sono state allertate dall’escursionista perché avevano deciso di non proseguire e di rientrare dal Comelico, dalla Casera Pian Formaggio. Quando il soccorso alpino della Val Comelico li ha raggiunti, la ragazza era in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Lui 27 anni, di Mogliano Veneto, lei 32, di Gardone Val Trompia. I due fidanzati, come racconta Il Gazzettino, si erano dati appuntamento venerdì 25 settembre a Malga Silvella, per percorrere da lì il sentiero che porta al Filmoorstandschützenhütte, rifugio di Kartitsch dove avrebbero passato tre giorni. E così sono partiti insieme aldi lei. Solo che una nevicata li haed è stato necessario chiamare il soccorso alpino. All’inizio i due hanno avvisato e fatto sapere che potevano cavarsela ma a mezzanotte le squadre sono state allertate dall’escursionista perché avevano deciso di non proseguire e di rientrare dal Comelico,Casera Pian Formaggio. Quando il soccorso alpino della Val Comelico li ha raggiunti, laera in ...

