Sharon Stone sull’invecchiare | ecco cosa dobbiamo imparare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Ora è una donna consapevole ma non è sempre stato così. Nemmeno per lei, una delle donne più belle del mondo, è stato facile accettare il proprio corpo., oggi 62enne, racconta di come al tempo di Basic Instinct tutti le dicesseronon andava bene nel suo corpo. Era bellissima ma le mettevano quintali di trucco e le notavano ogni difetto. In una lunga intervista al Telegraph, l’attrice ha parlato in modo diretto: “Chi nega che l’aspetto fisico conti dice una grossa bugia”, ha detto. Non solo,ha aggiunto che anche le donne si rendono conto di quanto la bellezza conti solo quando iniziano a vedere il corpo cambiare: non ti rendi conto di quanto l’aspetto fisico sia importante finché non inizia a cedere con ...