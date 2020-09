Serie A: colpo Lazio a Cagliari, Caldirola bis e il Benevento ribalta la Samp 3-2 (Di sabato 26 settembre 2020) Si sono conclusi con il successo della Lazio sul terreno del Cagliari per 2-0 e quello del Benevento per 3-2 sul campo della Sampdoria gli anticipi del sabato della seconda giornata di Serie A.Lazio-Cagliari 0-2: In avvio sblocca subito Lazzari. Per i sardi si rende pericoloso Rog, poi è Milinkovic-Savic a sfiorare il bis. In avvio di ripresa Simeone si divora il pari, ma al 74' Immobile sigla il raddoppio.SampDORIA-Benevento 2-3 Al Ferraris la Samp ospita il neopromosso Benevento: partenza sprint dei blucerchiati, che passano dopo 8' con Quagliarella (assist di Bonazzoli dopo l'errore di Montipò) e raddoppiano al 17' con Colley (cross perfetto del nuovo arrivato Candreva). Poi la squadra ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Si sono conclusi con il successo dellasul terreno delper 2-0 e quello delper 3-2 sul campo delladoria gli anticipi del sabato della seconda giornata diA.0-2: In avvio sblocca subito Lazzari. Per i sardi si rende pericoloso Rog, poi è Milinkovic-Savic a sfiorare il bis. In avvio di ripresa Simeone si divora il pari, ma al 74' Immobile sigla il raddoppio.DORIA-2-3 Al Ferraris laospita il neopromosso: partenza sprint dei blucerchiati, che passano dopo 8' con Quagliarella (assist di Bonazzoli dopo l'errore di Montipò) e raddoppiano al 17' con Colley (cross perfetto del nuovo arrivato Candreva). Poi la squadra ...

