Sapete perchè Maria De Filippi si siede sempre sugli scalini? Il motivo è molto semplice (Di sabato 26 settembre 2020) Maria De Filippi si racconta a 360° in una lunga intervista per Vanity Faire Maria De Filippi di recente si è lasciata andare a cuore aperto in una lunga intervista a Vanity Faire. La conduttrice televisiva, amatissima dal pubblico ha parlato delle sue paure, della sua adolescenza, della propria carriera e del uso matrimonio con Costanzo. Maria è sempre stata sui generis, curiosa, interessata alle persone e ai loro risvolti. In particolare è sempre stata predisposta agli ascolti di chiunque, sia un contadino o un manager. Un tratto distintivo che, una volta sbarcata sul piccolo schermo è riuscita a conservare. Maria comprende in fretta che la televisione ha bisogno di più verità e meno copioni e sarà ...

