Samuel L. Jackson sarà ancora Nick Fury in una serie tv Marvel di Disney+ (Di sabato 26 settembre 2020) Disney+ pensa a una serie tv su Nick Fury con (ovviamente) Samuel L. Jackson Marvel è una parte centrale della piattaforma di streaming Disney+, una delle sue gambe con Pixar, National Geographic, Star Wars, forse quella che grazie all’universo costruito negli anni può dargli più forza e conquistare il numeroso pubblico anche adulto amante dei supereroi. La pandemia da Covid-19 ha un po’ rallentato la produzione e il relativo arrivo su Disney+ delle serie tv Marvel che a differenza del passato saranno realizzate direttamente dalla divisione cinema con Marvel Tv che è stata eliminata. Le serie e miniserie pensate ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)pensa a unatv sucon (ovviamente)L.è una parte centrale della piattaforma di streaming, una delle sue gambe con Pixar, National Geographic, Star Wars, forse quella che grazie all’universo costruito negli anni può dargli più forza e conquistare il numeroso pubblico anche adulto amante dei supereroi. La pandemia da Covid-19 ha un po’ rallentato la produzione e il relativo arrivo sudelletvche a differenza del passato saranno realizzate direttamente dalla divisione cinema conTv che è stata eliminata. Lee minipensate ...

dituttounpop : Su @DisneyPlusIT una #serietv su #NickFury? - safety_pin_3 : RT @marvelitaly: La news sembra attendibile: #SamuelLJackson tornerà a vestire i panni di #NickFury in una serie dedicata al personaggio ch… - MaxBrighel : RT @marvelitaly: La news sembra attendibile: #SamuelLJackson tornerà a vestire i panni di #NickFury in una serie dedicata al personaggio ch… - marvelitaly : La news sembra attendibile: #SamuelLJackson tornerà a vestire i panni di #NickFury in una serie dedicata al persona… - Multiplayerit : Disney+, una nuova serie Marvel con Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson -