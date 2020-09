Roma-Juventus, i convocati di Pirlo: ci sono Dybala e Morata (Di sabato 26 settembre 2020) Andrea Pirlo ha scelto i ventitré convocati per il match tra Roma e Juventus allo Stadio Olimpico. Si gioca alle 20:45 di domenica 27 settembre con i bianconeri a caccia dei tre punti e della continuità dopo il successo all’esordio contro la Sampdoria. Occhi puntati in attacco: nella lista dei convocati ci sono Paulo Dybala e il nuovo acquisto Alvaro Morata. Qualche dubbio di formazione per Pirlo che dovrebbe però confermare più o meno l’undici visto contro i blucerchiati di Ranieri. I convocati #RomaJuve, ecco i convocati bianconeri! ⚫️⚪️#ForzaJuve #FinoAllaFine pic.twitter.com/XxkF9LwY29 — ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Andreaha scelto i ventitréper il match traallo Stadio Olimpico. Si gioca alle 20:45 di domenica 27 settembre con i bianconeri a caccia dei tre punti e della continuità dopo il successo all’esordio contro la Sampdoria. Occhi puntati in attacco: nella lista deiciPauloe il nuovo acquisto Alvaro. Qualche dubbio di formazione perche dovrebbe però confermare più o meno l’undici visto contro i blucerchiati di Ranieri. IJuve, ecco ibianconeri! ⚫️⚪️#ForzaJuve #FinoAllaFine pic.twitter.com/XxkF9LwY29 — ...

