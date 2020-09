Riapertura stadi, il CTS: “non ci sono condizioni per ulteriori aperture” (Di sabato 26 settembre 2020) “Oggi non esistono le condizioni per ulteriori aperture” al pubblico nelle manifestazioni sportive. E’ quanto deciso dal Comitato tecnico scientifico, dopo la riunione di oggi. La notizia era nell’aria dopo le recenti dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza e di molti esperti italiani, anche dello stesso Cts, analizzando l’andamento dei dati in Italia. “Confermando che essi rappresentano la massima espressione di criticità per la trasmissione del virus – anche in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovrà essere oggetto di analisi nel breve periodo”, il Cts ritiene che, “sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistano al momento le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) “Oggi non esistono leperaperture” al pubblico nelle manifestazioni sportive. E’ quanto deciso dal Comitato tecnico scientifico, dopo la riunione di oggi. La notizia era nell’aria dopo le recenti dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza e di molti esperti italiani, anche dello stesso Cts, analizzando l’andamento dei dati in Italia. “Confermando che essi rappresentano la massima espressione di criticità per la trasmissione del virus – anche in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovrà essere oggetto di analisi nel breve periodo”, il Cts ritiene che, “sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistano al momento le ...

