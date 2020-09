Palermo, il girone C si preannuncia infernale: dal Bari alla Ternana, occhio anche ad Avellino e Catania (Di sabato 26 settembre 2020) Il Palermo dovrà organizzare al meglio le proprie idee in vista dell'inizio della nuova stagione.Il girone C di Serie C è come noto ai più un raggruppamento davvero tosto con tante squadre che possono ambire al ruolo da protagonista. Senza alcun dubbio la principale favorita del campionato resta il Bari di De Laurentiiis che nella scorsa stagione perse la finale play-off contro la Reggiana e di conseguenza rimase incastrato in una realtà come questa. I pugliesi avevano già costruito una squadra importante nella scorsa annata e nel corso di questa sessione di mercato hanno rimpolpato la rosa con acquisti mirati (vedi Marras e d'Orazio) e posto in panchina uno specialista di promozioni quale Gaetano Auteri.U.S. Città di Palermo, la lista dei cattivi della Corte Federale: la colpa ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Ildovrà organizzare al meglio le proprie idee in vista dell'inizio della nuova stagione.IlC di Serie C è come noto ai più un raggruppamento davvero tosto con tante squadre che possono ambire al ruolo da protagonista. Senza alcun dubbio la principale favorita del campionato resta ildi De Laurentiiis che nella scorsa stagione perse la finale play-off contro la Reggiana e di conseguenza rimase incastrato in una realtà come questa. I pugliesi avevano già costruito una squadra importante nella scorsa annata e nel corso di questa sessione di mercato hanno rimpolpato la rosa con acquisti mirati (vedi Marras e d'Orazio) e posto in panchina uno specialista di promozioni quale Gaetano Auteri.U.S. Città di, la lista dei cattivi della Corte Federale: la colpa ...

Mediagol : #Palermo, il girone C si preannuncia infernale: dal #Bari alla Ternana, occhio anche ad #Avellino e #Catania - WiAnselmo : #Palermo, il girone C si preannuncia infernale: dal Bari alla Ternana, occhio anchep ad Avellino e #Catania… - Mediagol : #Palermo, il girone C si preannuncia infernale: dal Bari alla Ternana, occhio anchep ad Avellino e #Catania… - ILOVEPACALCIO : #Tedino: «#Palermo, eccome come si vince la #serieC. Vi dico le favorite del #gironeC» - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : L’ex tecnico rosanero fa le carte. Senza dimenticare un certo Zamparini. -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo girone Palermo, il girone C si preannuncia infernale: dal Bari alla Ternana, occhio anche ad Avellino e Catania Mediagol.it Avellino, triplo rinforzo per i lupi

L’US Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Mario Nikolic. Nato a Bjelovar (Croazia) il 24 gennaio 2001 il giovane difensore è cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria. Nella scorsa ...

Avellino calcio, ufficiale D’Angelo. Di Somma: “Porta esperienza al centrocampo”

Si sblocca l’affare D’Angelo e Braglia sorride perché ha un calciatore in più per la prima di campionato. Nato il 5 ottobre 1995 a Palermo, il centrocampista siciliano ha avuto le sue prime esperienze ...

L’US Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Mario Nikolic. Nato a Bjelovar (Croazia) il 24 gennaio 2001 il giovane difensore è cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria. Nella scorsa ...Si sblocca l’affare D’Angelo e Braglia sorride perché ha un calciatore in più per la prima di campionato. Nato il 5 ottobre 1995 a Palermo, il centrocampista siciliano ha avuto le sue prime esperienze ...