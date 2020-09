Palermo, Boscaglia: “Contro il Teramo partita importante e fondamentale per il nostro futuro” (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, ha presentato la prima di campionato contro il Teramo. "È stata una settimana difficile, molti dei nuovi arrivati non possono essere della partita; noi abbiamo sempre pensato che si giocasse. Sarà la nostra prima gara, vedremo cosa succederà. Peretti? Può giocare a destra, in allenamento ha dato buone garanzie. Su quella fascia abbiamo avuto qualche infortunio ma non sono queste le cose che mi preoccupano -riporta stadionews.it-. Noi dobbiamo capire chi siamo, essere squadra. Le difficoltà vanno superate come gruppo. Ci sono tanti giocatori nuovi ed è cambiato il modo di giocare rispetto all’anno scorso. Noi non giochiamo da molto tempo ed è l’anno zero un po’ per tutti, nessuno è mai ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico del, Roberto, ha presentato la prima di campionato contro il. "È stata una settimana difficile, molti dei nuovi arrivati non possono essere della; noi abbiamo sempre pensato che si giocasse. Sarà la nostra prima gara, vedremo cosa succederà. Peretti? Può giocare a destra, in allenamento ha dato buone garanzie. Su quella fascia abbiamo avuto qualche infortunio ma non sono queste le cose che mi preoccupano -riporta stadionews.it-. Noi dobbiamo capire chi siamo, essere squadra. Le difficoltà vanno superate come gruppo. Ci sono tanti giocatori nuovi ed è cambiato il modo di giocare rispetto all’anno scorso. Noi non giochiamo da molto tempo ed è l’anno zero un po’ per tutti, nessuno è mai ...

