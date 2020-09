Omicidio Daniele De Santis: oggi i funerali, ancora ricercato il presunto assassino (Di sabato 26 settembre 2020) L’Omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta è avvenuto il 21 settembre 2020 in via Montello a Lecce. Al momento le Forze dell’Ordine sono al lavoro per scoprire il nome dell’assassino. I Carabinieri del nucleo operativo di Lecce, come scrive Il Giornale.it, stanno continuando ad interrogare gli amici della coppia, mentre la Procura attende il risultato della consulenza informatica sui telefoni delle vittime. Infatti, l’assassino potrebbe essere una persona vicina sia a Daniele che a Eleonora e dunque la chiave del delitto potrebbe essere proprio negli ultimi contatti avuti nei giorni precedenti la loro morte. Gli inquirenti, inoltre, osservata la violenza con cui l’assassino si è ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 settembre 2020) L’dell’arbitroDee della sua fidanzata Eleonora Manta è avvenuto il 21 settembre 2020 in via Montello a Lecce. Al momento le Forze dell’Ordine sono al lavoro per scoprire il nome dell’. I Carabinieri del nucleo operativo di Lecce, come scrive Il Giornale.it, stanno continuando ad interrogare gli amici della coppia, mentre la Procura attende il risultato della consulenza informatica sui telefoni delle vittime. Infatti, l’potrebbe essere una persona vicina sia ache a Eleonora e dunque la chiave del delitto potrebbe essere proprio negli ultimi contatti avuti nei giorni precedenti la loro morte. Gli inquirenti, inoltre, osservata la violenza con cui l’si è ...

