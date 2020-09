Michele Amadori | “Mi ritengo fortunato a lavorare con la musica”

(Di sabato 26 settembre 2020)torna con un nuovo brano sullo scorrere del tempo e fa un bilancio con quel suo inconfondibile graffio malinconico e ironico. Il brano, dal titolo “Fatti due conti” è l’ultima fatica del cantautore e racconta di questo spaesamento di fronte allo scorrere inesorabile e inarrestabile del tempo. Di questo e di altri progetti,ci ha raccontato in una bella chiacchierata:– foto di Ernesto Sestito MM: Come è andata questa estate senza musica? M.A.: “Dal punto di vista lavorativo è stata una tragedia. Io suono ininterrottamente dal 2015, da solo e anche con la Rino Gaetano Band di cui sono cofondatore e rispetto all’anno scorso mi sono riposato molto. L’aspetto positivo, è che ho avuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Michele Amadori

AbitareaRoma

La settimana prossima il presidente della Regione Donato Toma incontrerà un imprenditore interessato a rilevare e a far ripartire la produzione nel macello di Monteverde di Bojano: è una delle novità ...La carica dei 144. Ieri mattina sono state ufficializzate le nomine degli eletti nei dodici consigli di quartiere che si riuniranno per la prima volta a inizio ottobre, nominando poi come prima cosa i ...