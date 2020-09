Maltempo, prorogata e innalzata l’allerta meteo in Campania (Di sabato 26 settembre 2020) L’allerta meteo in Campania è stata prorogata dalla Protezione civile regionale di ulteriori 24 ore. La Protezione civile della Regione ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo in Campania attualmente in vigore (e che ha un livello di criticita’ Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 settembre) innalzando il livello di criticita’ … Leggi su 2anews (Di sabato 26 settembre 2020) L’allertainè statadalla Protezione civile regionale di ulteriori 24 ore. La Protezione civile della Regione ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allertainattualmente in vigore (e che ha un livello di criticita’ Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 settembre) innalzando il livello di criticita’ …

GazzettaSalerno : Maltempo, allerta ulteriormente prorogata, torna arancione dalle 6 di domenica 27 per le successive 24 ore. - GazzettAvellino : Maltempo, allerta ulteriormente prorogata, torna arancione dalle 6 di domenica 27 per le successive 24 ore. - Testament73 : Maltempo: peggioramento in Campania, prorogata allerta - Campania - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania: prorogata e innalzata l'allerta meteo fino alle 6 di lunedì mattina, da domani mattina si passa a… - onlinemag_it : Maltempo, in Campania prorogata l'allerta meteo - Leggi su -