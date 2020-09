Maltempo Friuli Venezia Giulia: domani possibili rovesci tra la costa e le Prealpi (Di sabato 26 settembre 2020) Piogge da abbondanti ad intense sulla zona montana in Friuli Venezia Giulia nei giorni scorsi: ieri è apparsa anche la neve sulle zone della Carnia e del Tarvisiano, in genere oltre i 1400-1600 metri. Sensibile il calo delle temperature sia sui rilievi sia lungo la costa. domani è prevista una giornata con cielo variabile e con la possibilità di rovesci anche temporaleschi tra la costa e le Prealpi. Dal pomeriggio atteso un possibile aumento della nuvolosità da sud fino a cielo coperto ovunque in serata, con piogge a partire dalla costa verso l’interno. Bora sulla costa dalla sera.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Piogge da abbondanti ad intense sulla zona montana innei giorni scorsi: ieri è apparsa anche la neve sulle zone della Carnia e del Tarvisiano, in genere oltre i 1400-1600 metri. Sensibile il calo delle temperature sia sui rilievi sia lungo laè prevista una giornata con cielo variabile e con latà dianche temporaleschi tra lae le. Dal pomeriggio atteso un possibile aumento della nuvolosità da sud fino a cielo coperto ovunque in serata, con piogge a partire dallaverso l’interno. Bora sulladalla sera.L'articolo Meteo Web.

