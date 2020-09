La storia di quando Stanislav Petrov salvò il mondo dalla guerra atomica (Di sabato 26 settembre 2020) Locandina del film su Stanislav Petrov uscito nel 2013 (Foto: Statement Film)Il 26 settembre 2013 i vertici dell’Assemblea generale Onu si riunirono per discutere del disarmo nucleare e nel dicembre dello stesso anno l’Assemblea istituirono in quella data la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari. La prima giornata è stata celebrata nel 2014, ed è uno degli strumenti con cui l’Onu promuove nella società civile la necessità del disarmo. Le armi atomiche continuano a essere un pericolo per la sopravvivenza umana, e di questo si parlerà anche alla 75esima Assemblea generale Onu, ora in corso. Infatti, a tre anni dalla sua introduzione, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari non è ancora entrato in ... Leggi su wired (Di sabato 26 settembre 2020) Locandina del film suuscito nel 2013 (Foto: Statement Film)Il 26 settembre 2013 i vertici dell’Assemblea generale Onu si riunirono per discutere del disarmo nucleare e nel dicembre dello stesso anno l’Assemblea istituirono in quella data la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari. La prima giornata è stata celebrata nel 2014, ed è uno degli strumenti con cui l’Onu promuove nella società civile la necessità del disarmo. Le armi atomiche continuano a essere un pericolo per la sopravvivenza umana, e di questo si parlerà anche alla 75esima Assemblea generale Onu, ora in corso. Infatti, a tre annisua introduzione, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari non è ancora entrato in ...

Raiofficialnews : “#IoTiCercherò racconta la normalità quando si rompe all'improvviso. È una storia molto dura, di un dolore contro n… - AlfredoPedulla : La storia del passaporto di #Suarez è come quando fai la fila, poi noti che si apre una porta e qualcuno dice “preg… - chetempochefa : 'Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti...' Facciamo tanti auguri a Gino Paoli per il suo 86° comp… - pvsassone : RT @BiologiScienza: Quando si parla di #garantismo non possiamo fare a meno di pensare alla storia di @ilariacapua. E a tutti quelli che an… - paola124291 : @GiulianoV12 @doluccia16 I DPCM...che meraviglia, che commozione...come ce li ricorderemo quando finirà questa storia! SE finirà. -

Ultime Notizie dalla rete : storia quando Un pò di storia: quando il Sappe denunciava gli sprechi dell’amministrazione penitenziaria. Undicimila euro l’anno i giornali dei dirigenti Polizia Penitenziaria Antonio Dikele Distefano: «Togliamo il potere alle parole»

In attesa di «Zero», la prima serie con protagonisti ragazzi neri di seconda generazione che vedremo su Netflix nel 2021, lo scrittore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano arriva in tv con «Quello ...

L’autunno a Roma: cinque imperdibili gite fuori porta

Immerso nella campagna ciociara si trova Anagni, paese di 21mila abitanti, conosciuta come come la "Città dei papi": sono stati infatti quattro, nello specifico Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio ...

In attesa di «Zero», la prima serie con protagonisti ragazzi neri di seconda generazione che vedremo su Netflix nel 2021, lo scrittore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano arriva in tv con «Quello ...Immerso nella campagna ciociara si trova Anagni, paese di 21mila abitanti, conosciuta come come la "Città dei papi": sono stati infatti quattro, nello specifico Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio ...